السودان: تشكيل التحالف السياسي الجديد للحكومة خلال أيام

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان أن تشكيل التحالف السياسي الجديد للحكومة السودانية سيتم خلال أسبوع، قائلاً إنه تم انتهاء النقاش حول اللوائح وآليات اتخاذ القرار والقضايا الأساسية والمصيرية التي تهم الوطن، ولم يتبق سوى بعض النقاط التي يجري التشاور حولها.

وأضاف البرير أن التحالف الجديد يضم ثلاثة فروع رئيسية تتمثل في مكونات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأغلب قوى الإجماع الوطني ونداء السودان وقوى المهنيين وعدد من القوى المدنية والكتل النسائية وحزب الأمة و11 من الحركات بالجبهة الثورية.

وأكد البرير أنه سيتم تشكيل تحالف حقيقي قوي مستدام يمثل الحاضنة والمظلة السياسية التي تحافظ على الفترة الانتقالية، ويعمل على تأمين التحول الديمقراطي وتأمين السودان من الانجراف والانزلاق، ودعا كافة القوى السياسية للتكاتف والتعاون لبناء السودان، والبعد عن لغة التشرذم واتهام الآخر والتشظي وترك الخطاب الإقصائي.