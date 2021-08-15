ليبيا: «العسكرية المشتركة» تطالب بتجميد مذكرات التفاهم مع كل الدول

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف، مطالبة لجنة الـ75 بتحمّل مسؤوليتها وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية كي يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل.

وحملت اللجنة العسكرية في بيان مشترك ملتقى الحوار السياسي أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وفي غرب ليبيا، أعلن عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، دعم المجلس لقوة مكافحة الإرهاب بكل الإمكانيات حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة لها بكل احترافية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، موضحاً أن القوة تأسست عام 2016 عقب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي، وتضم أبناء ليبيا من كل المناطق، وهي جزء من المؤسسة العسكرية التي نسعى لتوحيدها، على حد قوله. كما أعلن اللافي في مؤتمر صحفي أمس، رغبة القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتنسيق مع آمر قوة مكافحة الإرهاب في افتتاح فروع لها مستقبلاً، حتى تكون الحصن المنيع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن ليبيا من الظلاميين أتباع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد اللافي رغبة المجلس الرئاسي في تسمية وزير للدفاع بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه.