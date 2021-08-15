سماع دوي انفجارات في العاصمة كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة كابول، مساء اليوم، بعد أن دخلت حركة طالبان إلى المدينة.

وقالت القناة الإخبارية الأولى إن دوي عدة انفجارات سُمع في العاصمة في حين قال ساكن من حي "ماكروريان" بوسط المدينة إنهم سمعوا دوي انفجارين.

وأوضح شهود في المدينة إن الأجواء هادئة بوجه عام.

يأتي ذلك بعد أن حذرت السفارة الأميركية من أن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي ترد منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة بإجلاء رعاياها من هناك.

وأضافت السفارة "هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار. ولذلك نحن نأمر الأميركيين بالاختباء في أماكنهم".

ولم يتمكن مصدر مطلع على الوضع من تأكيد تقارير حدوث إطلاق نار هناك.

واندلعت اشتباكات وسمع دوي إطلاق نار، في وقت سابق اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية تزامناً مع دخول حركة طالبان إليها.

وقال مستشفى في العاصمة الأفغانية على تويتر، إن أكثر من 40 شخصاً أصيبوا في اشتباكات على مشارف كابول.

وأضاف أن "معظم الذين تم نقلهم للمستشفى أصيبوا جراء معارك في منطقة قرة باغ"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الاشتباكات. كما لم يشر إلى سقوط أي قتلى.

بدورهم، تحدث شهود عيان ووزارة الداخلية عن سماع دوي أعيرة نارية في عدة أجزاء من العاصمة الأفغانية.

وقالت الحركة إنها دخلت العاصمة الأفغانية لمنع عمليات النهب بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

يأتي دخول الحركة إلى كابول بعد الإعلان عن مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في مايو الماضي، حققت طالبان مكاسب واسعة على الأرض. وفي تقدم سريع، سيطرت الحركة على أكثر من ثلثي عواصم ولايات البلاد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين اليوم الأحد إن طائرات عسكرية ستغادر بلاده متجهة إلى العاصمة الأفغانية الليلة لإجلاء ألمان وموظفين مساعدين أفغان.وأضاف ماس "الرحلات الجوية ستغادر بعد ذلك من كابول لدولة مجاورة من أجل النقل التالي لألمانيا الذي سنوفر له طائرات مدنية".

وتابع قائلاً "فريق أساسي من السفارة سيبقى في كابول بالمطار لمواصلة العمل هناك ودعم عمليات إجلاء إضافية".

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في بيان، إن فرنسا قررت نقل سفارتها في أفغانستان إلى منطقة قرب مطار كابول. وأضاف أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع الفرنسيين الذين ربما ما زالوا في أفغانستان.