فرق الإنقاذ تواصل إخماد الحرائق في الجزائر

واصلت فرق الإنقاذ في الجزائر جهودها، اليوم الأحد، لإخماد حرائق الغابات التي كانت ما تزال مشتعلة في عدد من مناطق شمال البلاد حيث أسفرت النيران عن مقتل 90 شخصاً على الأقل في أسبوع واحد.

وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن فرقها «تواصل، برفقة المصالح المختصة، إخماد 19 حريقاً عبر عشر ولايات» منها «ستة حرائق في بجاية و3 في الطارف».

وبحسب الحماية المدنية، لم يبق في ولاية تيزي وزو، التي شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين.

وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية أخمدت، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 33 حريقاً في 12 ولاية، منها 17 حريقاً في تيزي وزو وحدها.

ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث طوافات.

كما حشد الجيش الجزائري خمس طوافات.

والخميس، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن أغلب الحرائق مفتعلة وإن 22 شخصاً يشتبه فيهم أوقفوا.

وبعد أسبوع من الحر الشديد، لا يبدو أن الطقس سيمنح راحة، إذ حذرت مصلحة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تواصل ارتفاع درجات الحرارة في شمال الجزائر لتصل إلى 44 درجة مئوية.