محمد بن زايد يتسلم دعوة من رئيس وزراء العراق للمشاركة في قمة دول الجوار

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، دعوة من معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي المقرر عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم في قصر الشاطئ، معالي الدكتور علي عبد الأمير علاوي وزير المالية العراقي الذي سلم سموه الرسالة.

ونقل الوزير العراقي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات معالي الدكتور مصطفى الكاظمي. فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي وتمنياته أن يحقق الشعب العراقي الشقيق تطلعاته إلى الاستقرار والأمان والازدهار.

وبحث سموه ووزير المالية العراقي، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وسعادة مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة.