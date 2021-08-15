أميركا تستعد لتقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أعرب البروفيسور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، عن استعداد الولايات المتحدة لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد بسرعة لعدد أكبر من السكان إذا لزم الأمر.

ولم يحدد فاوتشي جدولاً زمنياً، لكنه قال إن مسؤولي الصحة يقومون بتقييم مجموعات مختلفة «يومياً وأسبوعياً»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فاوتشي في برنامج «واجه الأمة» الذي تبثه شبكة (سي بي إس): «إذا تبين، مع ورود البيانات، أننا بحاجة إلى إعطاء جرعة إضافية للأشخاص في دور رعاية المسنين أو الأشخاص المسنين، سنكون مستعدين تماماً للقيام بذلك بسرعة كبيرة».

وأصبحت مسألة الجرعات الإضافية أو المعززة أكثر إلحاحاً، وسط تفشي سلالة «دلتا» المتحورة لفيروس كورونا.