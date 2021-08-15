السيسي يبحث مستجدات المنطقة مع مسؤول أميركي رفيع

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد في العاصمة القاهرة، العلاقات الثنائية والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز.

وجاء في بيان، نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن اللقاء شهد "التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين. كما تطرق اللقاء (...) إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلا عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة في ليبيا".

كان بيرنز قد أنهى زيارة لثلاثة أيام الأسبوع الماضي إلى الضفة الغربية وإسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد) للبحث في برنامج إيران النووي وأنشطة إيران في المنطقة.

ووصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، مصر بأنها شريك دفاعي يؤدي "دورا بناء" وذلك في خضم تقييم تجريه واشنطن بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة للقاهرة.