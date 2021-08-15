ارتفاع كبير لحصيلة قتلى زلزال هايتي

واصلت فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، في هايتي البحث عن ناجين غداة زلزال قوي هز البلاد أمس وبلغت قوّته 7,2 درجات.

وفي حصيلة جديدة قد كون مؤقتة أيضا، ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 724 قتيلاً على الأقلّ وأكثر من 2800 جريح في جنوب غرب البلاد، معيداً إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمر الذي وقع في 2010.

وأورد بيان للحماية المدنية أن "حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت اليوم 15 أغسطس إلى 724 قتيلاً: 500 قتيل في الجنوب ومئة في غراند انس و122 في نيب وقتيلان في الشمال الغربي".

وضرب الزلزال هايتي السبت قرابة الساعة 08,30 (12,30 ت غ)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة "سان لوي دو سود" التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة "بور أو برنس"، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان وعلق مئات تحت أنقاضها.

وعمل السكّان على انتشال جرحى عالقين تحت الأنقاض، في جهود أشاد بها الدفاع المدنيّ، مؤكداً أن "عمليّات التدخّل الأولى (...) أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض".

ولا يزال أفقر بلد في القارة الأميركية يذكر زلزال 12 يناير 2010 الذي دمر العاصمة والكثير من المدن.

وقتل حينذاك أكثر من مئتي ألف شخص وجرح أكثر من 300 ألف آخرين، فضلاً عن تشريد مليون ونصف مليون من السكان.