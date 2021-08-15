اشتباكات وإطلاق نار في كابول مع دخول طالبان إليها

اندلعت اشتباكات وسمع دوي إطلاق نار، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول تزامنا مع دخول حركة طالبان إليها.

وقال مستشفى في العاصمة الأفغانية على تويتر، إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا في اشتباكات على مشارف كابول.

وأضاف أن "معظم الذين تم نقلهم للمستشفى أصيبوا جراء معارك في منطقة قرة باغ"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الاشتباكات. كما لم يشر إلى سقوط أي قتلى.

بدورهم، تحدث شهود عيان ووزارة الداخلية عن سماع دوي أعيرة نارية في عدة أجزاء من العاصمة الأفغانية.

وقالت الحركة إنها دخلت العاصمة الأفغانية لمنع عمليات النهب بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

يأتي دخول الحركة إلى كابول بعد الإعلان عن مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في مايو الماضي، حققت طالبان مكاسب واسعة على الأرض. وفي تقدم سريع، سيطرت الحركة على أكثر من ثلثي عواصم ولايات البلاد.

كانت الحركة تقف، منذ أيام، على بعد 50 كلم من العاصمة.