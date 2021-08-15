اندلاع حريق في غابة بشمال المغرب

اندلع حريق في غابة قريبة من مدينة شفشاون بشمال المغرب لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماده لليوم الثاني، وفق ما أفاد مسؤول محلي اليوم الأحد.

وقال المدير الإقليمي للمياه والغابات في شفشاون رشيد العنزي "لا تزال الجهود متواصلة إلى حدود الساعة للسيطرة على النيران التي اندلعت عصر السبت"، مشيرا إلى استعمال أربع طائرات لإخماد الحريق.

وأوضح أن الحصيلة الأولية للخسائر الناجمة عنه تشير إلى تضرر نحو 200 هكتار من الغابات.

و"لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، حيث كانت الأولوية منع انتشار النيران نحو المناطق المأهولة القريبة من الغابة"، وفق المصدر نفسه.

وبينما لم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، أشار العنزي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرياح عاملان ساعدا في تمدده.

يشهد المغرب منذ الجمعة موجة حر شديد يرتقب أن تستمر حتى الاثنين وتصل حتى 49 درجة في بعض المناطق، وفق ما أفادت به مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية.

وسبق أن شهدت المملكة موجة حر مماثلة الشهر الماضي أدت إلى اندلاع 20 حريق غابات ما بين 9 و11 يوليو أتت على نحو 1200 هكتار، وفق ما أفادت إدارة المياه والغابات منتصف يوليو.

ويتزامن اندلاع هذا الحريق مع كوارث مماثلة خلال الفترة الأخيرة في بلدان متوسطية بينها الجاران الجزائر وإسبانيا، فضلا عن اليونان وتركيا.