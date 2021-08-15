أميركا تحدد شرطا لتغيير استراتيجيتها العسكرية في أفغانستان

حدد مسؤول أميركي، اليوم الأحد، شرطاً سيجعل الولايات المتحدة تغير استراتيجيتها العسكرية في أفغانستان مع تقدم حركة طالبان إلى كابل.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن من المستبعد تغيير الاستراتيجية العسكرية، ما لم تؤثر حركة طالبان على إخلاء السفارة الأميركية في العاصمة كابل.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن دخول مقاتلي طالبان العاصمة بشكل كبير.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر، مساء أمس السبت، حركة طالبان من رد عسكري «سريع وقوي» إذا هاجمت مصالح أميركية في أفغانستان.

وقال بايدن إنه لن «يورّث هذه الحرب» في أفغانستان إلى الرئيس الأميركي المقبل.

ورفع الرئيس الأميركي إلى خمسة آلاف عنصر، عديد القوة الأميركية الإضافية المرسلة إلى أفغانستان لإجلاء الأميركيين والأفغان الذين كانوا يعملون مع القوات الأميركية.

ووصل بالفعل إلى كابل بعض هؤلاء الجنود، فيما تواصل حركة طالبان تقدمها وسيطرتها على عواصم المزيد من الولايات الأفغانية.

وكان آخرها، السيطرة على مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان اليوم الأحد.

وكانت الحركة سيطرت، أمس السبت، على مدينتي مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ وأسعد أباد عاصمة ولاية كونار.وكانت مزار الشريف تمثل آخر معقل للحكومة الأفغانية في الشمال. وقد استولت عليها الحركة، السبت، دون قتال على ما يبدو، بحسب أفضل حديد، رئيس المجلس المحلي في إقليم بلخ.

وباتت الحركة على بعد 50 كلم من العاصمة كابل.