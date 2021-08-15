الأمن المصري يضبط محاولتي تهريب عملة ومخطوطة أثرية

أحبطت الجمارك المصرية بمطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب عملة ومخطوطة أثرية، داخل طردين قادمين من الهند وأميركا، كان بداخلهما تمثال وسجادة مخطوطة أثرية.

وأفادت لجنة متخصصة من دار الكتب والوثائق القومية في مصر بأن المخطوطة أصلية مكتوبة وهي تخضع لقانون المخطوطات رقم 183 لسنة 2018.

وفي المحاولة الثانية، بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي بالاشتباه في مشمول إحدى البوالص الواردة من أميركا.

وتبين وجود عملة ورقية نقدية مصرية فئة 10 قروش بتاريخ 1940 يشتبه في كونها أثرية، واتضح أنها ترجع لعصر الملك فاروق الأول وتخضع للقرار الجمهوري 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة، طبقاً لاتفاقية اليونسكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول في 2010 ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.