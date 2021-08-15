العراق يعتقل 7 عناصر من داعش في محافظة نينوى

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمال بغداد. وأوضح البيان أن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية تمكن من اعتقال سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات توقيف وفق قانون الإرهاب، لوجود معلومات تفيد بكونهم من العناصر القيادية الخطرة في داعش. وأضاف البيان أن المعتقلين اعترفوا بأنهم عملوا مع داعش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.