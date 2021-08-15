ألمانيا تستعد لإجلاء موظفيها من أفغانستان

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين مستعدة لجميع السيناريوهات حيث تعتزم إجلاء دبلوماسييها وموظفي سفارتها مع استمرار تقدم حركة طالبان نحو كابول.

وقال ماس لصحيفة بيلد الصادرة اليوم الأحد "أهم أولوياتنا الآن هي سلامة طاقم سفارتنا. لن نخاطر بسقوط مواطنينا في أيدي طالبان. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات".

وذكرت الصحيفة أن القوات الجوية الألمانية ستسير يوم غد الاثنين رحلات نقل عسكرية إلى كابول.

وقال ماس إن الحكومة الألمانية تسعى للحصول على تفويض من البرلمان، البوندستاج، من أجل مهمة الإجلاء.

وعقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعديد من أعضاء مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً أمس السبت وناقشوا كيفية إعادة الموظفين الدبلوماسيين والموظفين العاملين في المنظمات الألمانية إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.

وسيطرت طالبان على مدينة مزار الشريف الرئيسية شمالي البلاد أمس السبت بعد أن سيطرت على مساحات شاسعة من البلاد في غضون أيام.

ولا تسيطر الحكومة الأفغانية الآن سوى على العاصمة كابول.