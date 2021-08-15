كوريا الجنوبية تسجل 1817 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1817 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 223 ألفا و 928 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2156 حالة.