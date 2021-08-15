مصر تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 109 حالات من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 233 ألفاً و 881 حالة حتى مساء السبت، وفقاً

لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 285 ألفاً و 257 شخصاً وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفاً و 615 حالات.





