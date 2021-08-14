«الحوثي» يفخخ شبكة المياه الرئيسية في الحديدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

فككت هندسة القوات المشتركة، شبكة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في شبكة مياه الشرب الرئيسية لمدينة الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري أن فريقاً هندسياً وفي إطار جهوده المتواصلة لتطهير الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة عثر على شبكة ألغام مزروعة حول خط أنبوب المياه الموصل من منطقة «القطيع» إلى داخل مدينة الحديدة عبر شارع صنعاء.

وأضاف أنه تم العثور على الشبكة أمام شركة مطاحن البحر الأحمر وتم التعامل معها، مؤكداً نزع وتفكيك شبكة الألغام ولايزال المسح جارياً على طول خط الأنبوب في المناطق المحررة.

وأكد أن الشبكة التي تم تفكيكها كانت كفيلة بحرمان سكان مدينة الحديدة من مياه الشرب، الأمر الذي يؤكد مدى إجرام الميليشيات الإرهابية.

وندد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي بإقدام الميليشيات على تلغيم خط أنبوب مياه الشرب الرئيسي المغذي لمدينة الحديدة، معتبراً ذلك جريمة ضد الإنسانية.

وحذر وكيل محافظة الحديدة في تصريح لـ «وكالة 2 ديسمبر» من خطورة هذه الجريمة التي أرادت الميليشيات الإجرامية من خلالها تهجير أكبر عدد ممكن من سكان مدينة الحديدة، مؤكداً أن الميليشيات الانقلابية تسعى إلى تدمير كل البنى التحتية والمرافق الخدمية والصحية والمؤسسات التنفيذية في المحافظة.

وعزا القديمي لا مبالاة الميليشيات المدعومة من إيران بحياة السكان في الحديدة وصولاً إلى محاولة حرمان مئات آلاف المدنيين فيها من مياه الشرب إلى عدم وجود أي ضغوط من المجتمع الدولي أو عقوبات من مجلس الأمن الدولي أو حتى إدانات صريحة من البعثة الأممية في الحديدة.

أمنياً، لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح عدد آخر، جراء خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار في جبهات الساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران حاولت استهداف مواقع متقدمة للقوات المشتركة في جبهتي «المطار والصالح» بمدينة الحديدة مستخدمة قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، مؤكداً أن القوات المشتركة ردت بحزم على مصادر النيران وأخمدتها، كما وجهت ضربات مركزة محققة إصابات مباشرة في أهداف مرصودة للميليشيات شمال شرق المطار وخلف كلية الهندسة بعد رصد دقيق لتحركات عناصرها.

وفي جنوب الحديدة، أجبرت القوات المشتركة تعزيزات للميليشيات قادمة من جهة مزارع الحسينية في مديرية بيت الفقية على الفرار، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري، موضحاً أن وحدات الاستطلاع رصدت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها صوب جيوبها القريبة من منطقة الجاح وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في منطقة الجاح الاستراتيجية حققت إصابات مباشرة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات وإجبارها على العودة من حيث أتت.

وفي سياق آخر، نجا قائد أمني أمس، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في محافظة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أثناء مرور سيارة دورية عسكرية كان فيها صالح الذرحاني، قائد شرطة مديرية دار سعد وعدد من مرافقيه.

وأشار المصدر إلى أن اشتباكات خفيفة اندلعت عقب الانفجار، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم جنود ومدنيون.

وبحسب المصدر، فقد انتشرت قوات الأمن في المنطقة عقب الانفجار، في حين لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

وسبق وأن شهدت محافظة عدن عدة انفجارات طالت مسؤولين وضباطاً وأفراداً في قوات الأمن والجيش.