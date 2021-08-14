5 آلاف انتهاك «حوثي» في البيضاء

عدن (وكالات)

كشفت منظمة «رايتس رادار» الحقوقية، أمس، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 5143 انتهاكاً ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظة البيضاء، منذ الانقلاب وحتى نهاية العام الماضي.

وأضافت المنظمة في تقرير لها بعنوان «البيضاء، الانتقام المرعب»، أن انتهاكات الحوثيين شملت 537 حالة قتل و543 حالة إصابة تنوعت بين القتل المباشر والقصف المدفعي والقنص والاغتيالات والألغام، حسب التقرير.

وأوضح التقرير قيام ميليشيات الحوثي بـ2157 حالة اختطاف و112 حالة إخفاء قسري و122 حالة تعذيب لمختطفين ومخفيين خلال الفترة. ووثق التقرير 1672 انتهاكاً ضد الممتلكات العامة والخاصة قامت بها الميليشيات طالت 1223 منزلاً، و131 مركبة، و118 منشأة تجارية، و54 منشأة تعليمية، و48 دار عبادة، و33 منشأة حكومية. ودعت المنظمة ميليشيات الحوثي إلى التوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين في محافظة البيضاء وبقية المحافظات والإفراج عن كافة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً.