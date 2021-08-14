السودان يحتفل بالعيد الـ67 للجيش

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

احتفى السودان، أمس، بالعيد الـ 67 للجيش عبر العديد من الاحتفالات والعروض العسكرية في الخرطوم والولايات.

وهنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك القوات المسلحة بعيد الجيش، وأشاد بتضحياتها. وقال حمدوك، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أهنئ الجيش السوداني بعيده السابع والستين، وأتمنى لو كان باستطاعتي أن أشد على يد كل جندي سوداني يقف في الخطوط الأمامية، فاتحاً صدره ليتلافى كل خطر، ويرد كل خطر، فهم يستحقون منا الشكر والتقدير المستمر». وأضاف حمدوك أنه «كلما كان الجيش السوداني قوياً موحداً، كلما كان أكثر قدرة على حماية الأرض، والمساهمة في الحفاظ على الديمقراطية، وفي الذود عن حياض الوطن».

بدوره، خاطب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة فعاليات الاحتفالات بالعيد السابع والستين للجيش بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس، وذلك بحضور عددٍ من أعضاء مجلس السيادة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس هيئة الأركان، وقادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين.