جهود مكثفة لإطفاء حرائق الغابات في إيطاليا

عواصم (وكالات)

يواصل رجال الإطفاء في إيطاليا جهودهم للسيطرة على العديد من حرائق الغابات والأدغال، حيث يتعاملون مع ألسنة اللهب من الجو والأرض، وسط موجة من الحر، مطلع الأسبوع ولا فرصة لسقوط أمطار.

وتحدثت فرق الإطفاء عن 400 عملية في الساعات الـ12 الماضية، أمس.

وفي إقليم «كالابريا»، الواقع أقصى جنوب إيطاليا، تم نشر 5 طائرات إطفاء لإخماد ألسنة اللهب، التي أسفرت عن وفاة 4 أشخاص على الأقل في المنطقة.

وهناك أيضاً حرائق في منطقة «كامبانيا» التي تتاخم إقليم «كالابريا» في الشمال، حيث تقع مدينة نابولي وجبل «فيزوف» والذي يُعرف محلياً باسم «فيسوفيو».

وفي جزيرة «إيشيا»، قبالة ساحل نابولي، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن حريقاً هائلاً أضر بالعديد من المنازل. وقالت «أنسا» إنه تم إخماده في الساعات الأولى من صباح أمس.

وتسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير والجفاف المستمر في تأجيج ألسنة اللهب في أجزاء واسعة من الجنوب، منذ نهاية يوليو الماضي. وتشتبه السلطات في أن تكون الكثير من الحرائق متعمدة.

وذكرت قوات الدرك الوطني الإيطالي «كارابينيري» في جزيرة صقلية أمس، أنها اعتقلت اثنين من مربي الماشية، وهما أب وابنه، متهمين بإشعال حريق في شجيرات شائكة لتوسيع مساحة أراضي الرعي. وفي سياق آخر، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حجم الكوارث الطبيعية في بلاده بأنه غير مسبوق.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن بوتين قوله أمس، إن على السلطات في الأقاليم أن تستعد لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة إذا استلزم الأمر.

وبسبب حرائق الغابات المدمرة، حذر بوتين من خطر الدخان على المسنين والمرضى.

وطالب بوتين بتقليل الأضرار في غابة «تايجا» المهمة للمناخ العالمي وفي غابات أخرى، كما طالب بإعداد خطط لإعادة بناء للمنازل المدمرة والمتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة حماية الغابات في روسيا سجلت أمس، اندلاع 252 حريقاً في مساحة بلغ إجماليها 4,2 مليون هكتار وهي مساحة تعادل مساحة دولة مثل سويسرا، واندلعت معظم الحرائق في منطقة «ياقوتيا» في شرق سيبريا.

في الوقت نفسه هطلت الأمطار بغزارة جنوب روسيا ما أدى إلى حدوث فيضانات بمحاذاة ساحل البحر الأسود، كما تم تسجيل حدوث فيضانات في مناطق في أقصى شرق البلاد.

وأضاف بوتين أن «هذه الكوارث توضح مرة أخرى بصورة أكبر مدى أهمية أن نتعامل بشكل مكثف ومنهجي مع قضايا البيئة والمناخ».