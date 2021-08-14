مقتل 22 مدنياً بهجوم في نيجيريا

قتل 22 شخصاً على طريق قرب عاصمة إقليم «بلاتو» النيجيري في أحدث أعمال عنف في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

يستهدف مهاجمون مسلحون بشكل متزايد الطرق في نيجيريا، حيث تشهد بعض المناطق اضطرابات.

وفي جوس عاصمة إقليم بلاتو بوسط نيجيريا، قال عامل في المشرحة، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات الأمن نقلت 22 جثة إلى المستشفى اليوم السبت.

وقال متحدث عسكري، في بيان، إن القوات استجابت لنداء استغاثة على طريق «روكوبا» في منطقة «جوس نورث» واعتقلت 12 مشتبهاً بهم بعد مقتل وإصابة عدد غير محدد من الأشخاص.

وناشد الجيش الناس تقديم مزيد من المعلومات، وقال إنه كثف الدوريات الأمنية في المنطقة.