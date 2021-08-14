وصول جنود أميركيين إلى كابل لإجلاء الرعايا

وصلت قوة جديدة من الجيش الأميركي، اليوم السبت، إلى العاصمة الأفغانية كابل من أجل إجلاء آلاف المدنيين الأميركيين والأفغان وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون».

وأفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الرائد بيل أوربن بأنه بعد وصول قوة أولى من مشاة البحرية «المارينز» الجمعة، «يواصل» الجنود الأميركيون الهبوط في كابل لإجلاء الدبلوماسيين والأفغان الذين تعاملوا مع الولايات المتحدة.

ولم يحدد عدد الجنود، كما لم يوضح ما إذا كانت عمليات إجلاء الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في كابل بدأت.

وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم «البنتاجون»، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم إجلاء «آلاف الأشخاص في اليوم»، متوقعاً «وصول غالبية العناصر الثلاثة آلاف بحلول نهاية الأسبوع».

ويعمل هذا الأسبوع نحو 4200 شخص في السفارة الأميركية في كابل، حيث يسعى آلاف الأفغان من مترجمين وغيرهم ممن ساعدوا القوات الأميركية إلى مغادرة البلاد.

ويقدر «البنتاجون» بحوالي 30 ألفاً عدد الأشخاص الذين يتحتم إجلاؤهم بحلول 31 أغسطس الجاري، مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن لاستكمال الانسحاب من هذا البلد.