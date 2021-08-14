«طالبان» تستولي على آخر معقل للحكومة الأفغانية في الشمال

سيطرت حركة طالبان على عاصمتي ولايتين أخريين في أفغانستان، اليوم السبت، إحداهما تمثل آخر معقل للحكومة في الشمال، حسبما أكد مسؤولون محليون.

وقال مسؤول محلي، اليوم السبت، إن طالبان سيطرت على مدينة مزار الشريف التي كانت آخر معاقل الحكومة الأفغانية في الشمال.

وقال أفضل حديد، رئيس المجلس المحلي في إقليم بلخ: «(طالبان) سيطرت على مزار الشريف»، مضيفاً أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال.

وأضاف أن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي مع أوزبكستان.

وتابع قائلاً «جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار»، رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.

وأكد عضوان في المجلس المحلي بولاية كونار أن مسؤولين حكوميين وقوات الأمن غادروا مدينة أسعد أباد، عاصمة الولاية الواقعة شرقي البلاد، بعد ما استولت عليها الحركة.

وأضاف أحد العضوين أنه تم استخدام وسطاء لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتدمير المنشآت العامة.

في الأثناء، تعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، بـ«إعادة تعبئة» القوات الحكومية، فيما تواصل حركة طالبان تقدمها باتجاه مشارف العاصمة كابل.

وقال غني «إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية على رأس أولوياتنا». وأفاد عن بدء مشاورات، قال إنها «تتقدم بسرعة» داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد «حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني».

وتمكنت «طالبان»، خلال ثمانية أيام، من السيطرة على معظم الشمال والغرب وجنوب أفغانستان. وباتت تسيطر على عواصم عددٍ كبير من الولايات.