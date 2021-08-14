الرئيس اللبناني يدعو البرلمان لعقد جلسة

قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن الرئيس دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

تأتي الدعوة بعد أن رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس الجمعة، دعوة من الرئيس عون لعقد اجتماع للحكومة.

وأضاف مكتب الرئاسة، أن عون دعا البرلمان للاجتماع من أجل اتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب بشأن الأوضاع التي استجدت بعد قرار مصرف لبنان وقف الدعم عن مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات.

كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أعلن، الأربعاء، أنه سيبدأ دفع اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع السلطات الدعم عن استيراد هذه المواد الحيوية، ما سينعكس ارتفاعاً قياسياً في أسعارها.

وقال سلامة، اليوم السبت خلال مقابلة مع إذاعة «لبنان الحر» المحلية: «لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي».

والاحتياط الإلزامي وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية، ويمنع القانون التصرف فيها.