بوتين يحذر من خطر الكوارث الطبيعية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن قلقه أمام الكوارث الطبيعية ذات النطاق «غير المسبوق» هذا العام في روسيا.

وقال بوتين، في اجتماع حكومي بثه التلفزيون الرسمي، إن «حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوقين على الإطلاق».

وتشهد روسيا حرائق غابات مدمرة في منطقة سيبيريا التهمت مئات الهكتارات من المساحات الخضراء وفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في الجنوب.

ودعا الرئيس الروسي إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة «عميقة ومنهجية».

وتقول وكالة حماية الغابات، إن هناك حالياً نحو أربعة ملايين هكتار (40 ألف كيلومتر مربع) من الأراضي تحترق.