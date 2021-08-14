مصر: طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة

أحمد شعبان (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال عامين.

وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، صباح اليوم السبت، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمت من خلال شركة العاصمة، وليست من أموال الدولة ولا هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح الرئيس السيسي أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك 100 مليار جنيه أموالاً سائلة في البنوك، كما أن أصول الشركة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تُدار بفكر اقتصادي مختلف.

وأضاف الرئيس السيسي: «لم نكن نحلم بذلك، ونسعى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسهيل التمويل العقاري».

وقال الرئيس السيسي، إن مشروعات الإسكان الجديدة راعت التعامل مع مطوري القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهدف من طرح الوحدات السكنية ليس المنافسة مع القطاع الخاص، وإنما تحقيق التوازن، مشددًا على أنه قبل الإعلان عن الوحدات السكنية لابد أن يكون قد تم الانتهاء منها بنسبة 30%.