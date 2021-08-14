الرئيس الأفغاني يطالب بمساعدة دولية مع اقتراب طالبان من كابول

ذكر الرئيس الأفغاني، أشرف غني أنه يلجأ إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، في الوقت الذي يحقق فيه مسلحو حركة طالبان مكاسب إقليمية سريعة في الفراغ، الذي خلفه انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) في البلاد.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن غني قوله في خطاب متلفز إلى الأمة، اليوم السبت، أنه يجري محادثات مع زعماء العالم لبحث الوضع في البلاد، حيث إنه في غضون بضعة أسابيع سيطرت طالبان على عواصم إقليمية رئيسية ومراكز جمركية على الحدود، مما أضر بشكل كبير بعائدات البلاد.

ولم يقدم غني سوى تفاصيل ضئيلة، حيث إنه لم يوضح على الفور ما طبيعة المساعدات التي يتوقعها من الغرب ومن جيرانه الإقليميين.

وكانت معظم القوات الأجنبية قد انسحبت بالفعل من البلاد، ومن المقرر أن تغادر القوات الباقية بحلول 31 أغسطس الجاري.

وأعرب غني عن قلقه بشأن ظروف آلاف من النازحين، الذين فروا إلى العاصمة الوطنية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتهدد الأزمة بأن تمتد إلى خارج حدود البلاد وتسبب في موجات من اللاجئين إلى دول مجاورة وبعيدة مثل أوروبا.

وكان آخر ظهور لغني يوم الأربعاء الماضي في مدينة «مزار شريف» شمال البلاد، حيث شن المسلحون هجوماً متعدد الجوانب، صباح اليوم السبت.

وسيطرت طالبان على معظم شمال وغرب وجنوب أفغانستان وتقاتل الآن القوات الحكومية، على بعد 11 كيلومتراً فقط، جنوب العاصمة، كابول.

والآن تسيطر طالبان على 18 ولاية من 34 ولاية أفغانية.

