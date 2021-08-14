رجال الإطفاء في اليونان في حالة تأهب فيما لا يزال خطر الحرائق مرتفعا

لايزال المئات من رجال الإطفاء في اليونان في حالة تأهب حتى رغم السيطرة على حرائق الغابات التي دمرت البلاد في الأسابيع الأخيرة وإخمادها على نحو كبير.

وقالت وزارة الدفاع المدني اليونانية إن خطر اندلاع حرائق في أجزاء كبيرة من البلاد لايزال "مرتفعا" إلى "مرتفع جدا". وأحد المخاوف هي الرياح العاتية التي يمكن أن تحول شرارة صغيرة إلى حريق غابات كبير.

وبحسب هيئة الإطفاء اليونانية، شب 51 حريق غابات بين الجمعة وصباح السبت.

وتعد المنطقتان الأكثر تضررا في شمال أثينا وهما جزيرة يوبويا وشبه جزيرة بيلوبونيز مصدر خوف على نحو خاص. وقالت هيئة الإطفاء إن المنطقتين تخضعان لمراقبة جوية.