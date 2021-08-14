السيسي عن سعر رغيف الخبز: لن ألغي الدعم ولكن سأعيد تنظيمه



شعبان بلال (القاهرة)



قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لن يلغي الدعم الذي يحصل عليه المصريون ولكن سيعيد تنظيمه لوصوله بطريقة أفضل لمستحقيه.



وأضاف السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات السكنية في مدينة بدر بالقاهرة، اليوم السبت، أنه خلال الخمسين سنة الماضية كانت هناك العديد من منظومات الدعم المترتبة على ظروف وأوضاع معينة موجودة في خلال هذه الفترة، مشيرا إلى الحال الذي كانت فيه مصر غير قابل للاستمرار والنجاح للدولة.



وجدد السيسي الحديث على رفع سعر رغيف الخبز، مؤكدا أن سعر الرغيف 5 قروش وتكلفته الفعلية 65 قرشا، موضحا أن قيمة السلعة وحجم المستفيدين زادوا خلال الفترة الأخيرة وهذا يصعب الاستمرار فيه.



وأشار الرئيس المصري دخل الفرد في عام 2011 كان أقل من 500 جنيه، والآن وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، مؤكدا أن الأمانة هي التعامل مع سيحدث مستقبلا كأنه حدث بالفعل، مضيفا "ربنا هيحاسبني لأني كنت فاهم ومستمر دون تصحيح، والأمانة هي التصدي للأخطاء التي أراها ".