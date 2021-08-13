4 ملايين نازح بسبب الحرب الحوثية

عدن (وكالات)

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، في تقرير حديث، بأن الحرب الحوثية الشعواء في اليمن تسببت على مدى 6 سنوات في نزوح 4 ملايين شخص في 4 محافظات.

وقالت المنظمة المعنية بشؤون الطفولة على موقعها الإلكتروني، إن الحرب في اليمن التي اندلعت منذ 6 سنوات على امتداد 49 جبهة في محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز تسببت في نزوح أكثر من 4 ملايين نسمة.

وأوضحت «اليونسيف»، أن هؤلاء النازحين الفارين من جحيم حرب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اضطروا في كثير من الأحيان إلى النزوح لأكثر من مرة.

وأكدت المنظمة أن هؤلاء النازحين عندما ينتهي بهم المطاف في مخيمات النزوح يجدون أنفسهم داخل مخيمات مكتظة بصورة خطرة، مع رعاية صحية دون المستوى المطلوب، وعدم توفر فرص كافية للحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن حوالي 40 في المائة من الأسر النازحة الأكثر ضعفاً تفتقد لمصادر الدخل، وهناك أسرة من بين أربع أسر نازحة تعولها امرأة أو فتاة.