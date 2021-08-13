«الناتو»: لن نعترف بشرعية «طالبان» إذا استولت بالقوة على الحكم

كوبنهاجن (وكالات)

حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من أن المجتمع الدولي لن يعترف بحركة «طالبان» سلطة شرعية في أفغانستان، إذا استولت على الحكم بالقوة. وأكد ستولتنبرغ في بيان صدر عنه أمس، أن الناتو سيحتفظ بحضوره الدبلوماسي في أفغانستان وسيستمر في تقييم الوضع هناك.

إلى ذلك، أعلنت الدنمارك والنرويج أمس، أنهما ستغلقان سفارتيهما في كابول في الوقت الحالي، مع إجلاء الموظفين بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود للصحفيين «قررنا إغلاق سفارتنا مؤقتاً في كابول»، مضيفاً أن الإجلاء سيتم بالتنسيق بشكل وثيق مع النرويج التي تشترك معها في نفس المجمع. وقالت وزيرة خارجية النرويج إينه سوريد في وقت لاحق إن أوسلو ستغلق سفارتها وتجلي دبلوماسييها والموظفين المحليين وأقاربهم من الدرجة الأولى.

إلى ذلك، انتقدت بريطانيا أمس، انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، محذرة من أن سيطرة حركة «طالبان» قد تخلق أرضاً خصبة للمتطرفين ما يشكل تهديداً للعالم.

وأعلن وزير الدفاع بن والاس أن نحو 600 جندي سيساعدون في إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، مع سيطرة «طالبان» على مزيد من الأراضي.

وقال لشبكة «سكاي نيوز» إن «قرار الولايات المتحدة سحب قواتها يترك مشكلة كبيرة جداً على الأرض، ما يعطي زخماً للمتمردين».

وتوقع أن ذلك سيكون مفيدًا تنظيم «القاعدة» الذي منحته «طالبان» ملاذاً آمناً قبل هجمات 11 سبتمبر التي نتج عنها تورط الغرب لمدة 20 عاماً في أفغانستان.

وأضاف «أنا قلق للغاية من أن الدول الفاشلة هي أرض خصبة لهذا النوع من الناس». وقال «بالطبع ستعود القاعدة على الأرجح»، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى «تهديد أمني لنا ولمصالحنا».