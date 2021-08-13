هذه الدولة الأوروبية ستطعّم 75 % من سكانها خلال شهر

أفادت بيانات جامعة جون هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم في المجمل إعطاء 87,2 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

ووفقاً للوكالة، يقدر معدل التطعيم في المتوسط بـ197 ألفاً و610 جرعات في اليوم. بهذا المعدل، سيستغرق الأمر شهراً من أجل تغطية 75% من السكان بجرعتي لقاح مضاد للفيروس.

كانت المملكة المتحدة أول دول في العالم تبدأ حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا في 8 ديسمبر 2020. ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 6,21 مليون حالة، بينها 131 ألفاً و16 وفاة.

وأظهرت بيانات حكومية تسجيل بريطانيا 32700 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الجمعة، و100 حالة وفاة.