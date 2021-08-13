قوات أميركية تصل إلى كابل خلال يومين

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إن القوات الأميركية التي أرسلت إلى العاصمة الأفغانية كابل لإجلاء الدبلوماسيين في خضم التقدّم الميداني السريع لطالبان تصل بغالبيتها بحلول يوم الأحد.

وأعلن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية وصول طلائع عناصر مشاة البحرية الأميركية. وقال إنه "يتوقّع وصول غالبية العناصر الثلاثة آلاف بحلول نهاية الأسبوع".

وقررت الولايات المتحدة إرسال قوات إلى كابل لتأمين إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين الأميركيين مع تقدم حركة طالبان باتجاه العاصمة الأفغانية.

ورغم ذلك، قال جون كيربي للصحفيين إن "كابول لا تشهد راهناً أجواء خطر وشيك"، مع إقراره بأن طالبان "تحاول عزل كابول".

وسيطرت حركة طالبان على أغلب عواصم الولايات وباتت على بعد 50 كلم من العاصمة الأفغانية.