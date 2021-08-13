تونس تنقذ 98 مهاجراً حاولوا الوصول إلى أوروبا

قال مصدر من منظمة الهلال الأحمر التونسي، اليوم الجمعة، إن الحرس البحري التونسي أنقذ 98 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية في قارب.

وأفاد المنجي سليم، رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين أن المركب الذي كان يقل المهاجرين تعطل داخل المياه الإقليمية التونسية في البحر الأبيض المتوسط مع نفاد البنزين بينما كان في طريقه إلى السواحل الإيطالية.

وتدخل الحرس البحري التونسي لنجدة المهاجرين على بعد أربعة أميال من جزيرة جربة قبالة سواحل تونس الجنوبية.

ونقل المهاجرون إلى ميناء جرجيس القريب حيث تسعى السلطات المحلية إلى إيجاد أماكن شاغرة في مراكز إيواء في المنطقة، بحسب نفس المصدر.

وقال سليم "نعاني دائماً من نفس المشكل. جميع مراكز الإيواء مكتظة وسيحتاج المهاجرون للانتظار بعض الوقت حتى يتسنى إيجاد أماكن للخضوع للحجر الصحي أولاً ثم إيوائهم".

ووفق المعلومات التي وفرتها منظمة الهلال الأحمر، فقد كان على متن المركب مهاجرون من مختلف الدول الأفريقية والآسيوية. ومن بين المهاجرين، ثلاث نساء وثلاثة أطفال.

وتمثل السواحل التونسية والليبية منصة رئيسية لأنشطة مهربي البشر وقوارب الهجرة السرية نحو السواحل الإيطالية القريبة.

ووفق آخر تحديث للمركز الدولي لتحليل المعطيات حول الهجرة التابع لمنظمة الهجرة الدولية، لقي 1195 شخصاً حتفهم غرقاً في البحر المتوسط هذا العام وحتى يوم 11 أغسطس الجاري.