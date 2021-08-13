بريطانيا تدلي بتصريحات حول أفغانستان بعد اجتماع أزمة

أدلى رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، بتصريحات حول الوضع الأمني في أفغانستان مع تحقيق حركة طالبان تقدماً بالتزامن مع اكتمال انسحاب القوات الأجنبية من هناك.

وتعهد جونسون، إثر اجتماع أزمة عقدته الحكومة البريطانية، بـ"عدم إدارة الظهر لأفغانستان".

ودعا الدول الغربية إلى العمل مع الحكومة الأفغانية في كابل من أجل تجنب "أن تصبح (البلاد) مجدداً تربة (خصبة) للإرهاب".

كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد انتقد، في وقت سابق اليوم الجمعة، القرار الأميركي بالانسحاب العسكري من أفغانستان. وقال والاس، لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية، إنه "قرار غير سليم اتخذ في توقيت غير ملائم لأن (تنظيم) القاعدة ستعود على الأرجح"، مبدياً "قلقه" مما يشكل "تهديداً لأمننا ومصالحنا".

وانتقد الوزير البريطاني خصوصاً اتفاق الانسحاب المبدئي الذي وقع بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وطالبان، معتبراً أنه كان "خطأ سندفع على الأرجح جميعاً ثمنه".

ومع تقدم طالبان المتواصل في أفغانستان، أعلنت لندن، مساء الخميس، أنها سترسل في الأيام المقبلة نحو 600 جندي لإجلاء الرعايا البريطانيين من البلاد.وأعلن جونسون، اليوم في تصريحات نقلتها قنوات التلفزة البريطانية، أن بلاده تعتزم "ممارسة الضغط" عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مستبعداً حتى الآن فرضية "حل عسكري".

وفرضت الحركة، اليوم الجمعة، سيطرتها على مدينة «بولي علم»، عاصمة ولاية «لوغار» والواقعة على مسافة 50 كلم فحسب عن جنوبي كابل، وفق ما نقل مسؤول محلي.

سيطرت طالبان كذلك، من دون أن تواجه مقاومة تذكر، اليوم الجمعة، على «شغشران» عاصمة ولاية غور في الوسط. وبذلك، صارت عواصم نصف الولايات تقريباً في قبضتها، وقد سقطت كلها خلال ثمانية أيام.