الأمم المتحدة تعلق على الوضع في أفغانستان

علقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على الوضع الأمني في أفغانستان مع تقدم حركة طالبان باتجاه العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن الهيئة تقيم الوضع الأمني في أفغانستان "على أساس ساعة بساعة" لكنها لا تقوم بإجلاء أي من موظفيها من البلاد.وأضاف أن المنظمة الدولية لها "وجود محدود للغاية" في مناطق سيطرت عليها حركة طالبان وأنها قامت بنقل بعض موظفيها من مناطق أخرى في البلاد إلى العاصمة كابل.

كانت دول عدة دعت رعاياها إلى مغادرة أفغانستان دون تأخير. كما أغلقت دول أخرى ممثلياتها الدبلوماسية هناك وأجلت كل العاملين فيها.

يأتي كل ذلك فيما واصلت حركة طالبان، اليوم الجمعة، السيطرة على المزيد من المدن متقدمة نحو العاصمة الأفغانية.

وفرضت الحركة، اليوم، سيطرتها على مدينة «بولي علم»، عاصمة ولاية «لوغار» والواقعة على مسافة 50 كلم فحسب عن جنوبي كابل، وفق ما نقل مسؤول محلي.

وقال سعيد قريب الله سادات «طالبان تسيطر على كافة المنشآت الحكومية في بولي علم... فرضوا سيطرة تامة والمعارك متوقفة حالياً».

ومع استمرار تقدم الحركة، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعاياهما ودبلوماسييهما بسرعة، بينما يعقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعاً حول أفغانستان.

كما سيطرت الحركة على مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد وذلك بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار ثاني مدن البلاد على بعد 150 كيلومتراً إلى الشرق منها.

وصرح مسؤول أمني كبير «تم إخلاء لشكركاه. قرروا وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لإتاحة خروج» عناصر الجيش والمسؤولين الإداريين.

سيطرت طالبان كذلك، من دون أن تواجه مقاومة، اليوم الجمعة، على «شغشران» عاصمة ولاية غور في الوسط. وبذلك، صارت عواصم نصف الولايات تقريباً في قبضتها، وقد سقطت كلها خلال ثمانية أيام.

وأصبح الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها تحت سيطرة الحركة. وكابول ومزار شريف كبرى مدن الشمال، وجلال أباد (شرق) هي المدن الكبرى الثلاث الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة.