ألمانيا تصنف دولاً مناطق ذات مخاطر عالية بكورونا

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية صنفت دولاً عدة بلداناً عالية الخطورة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.

وشملت اللائحة كلاً من الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل. واشترطت ألمانيا الخضوع لحجر صحي مدته خمسة أيام بحد أدنى على الوافدين من الدول المعنية الذين لم يتلقوا اللقاح.وأضاف المعهد أن التحذير يشمل أيضاً جمهورية مونتينيغرو وفيتنام.

في المقابل، خفض مستوى الخطورة بالنسبة للبرتغال ولم تعد منطقة عالية المخاطر باستثناء العاصمة لشبونة ومنطقة الغرب.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد باستثناء تركيا التي يبدأ سريان القرار بالنسبة لها مساء الثلاثاء نظراً لضخامة عدد الألمان ذوي الأصول التركية.

ويتعين على الوافدين من البلدان عالية الخطورة الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام ما لم يقدموا ما يثبت تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من كوفيد- 19. ومن الممكن إنهاء الحجر الصحي الذاتي بعد خمسة أيام على أقرب تقدير إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية.