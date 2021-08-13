دولة عربية تتصدر أفريقيا في نسبة التطعيم ضد كورونا

تتواصل، منذ شهور عدة، الحملات الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الدول العربية والأفريقية. لكن نسبة السكان الحاصلين على اللقاح تختلف من بلد لآخر.

ويتصدر المغرب دول القارة الأفريقية حتى الآن من حيث عدد السكان الذين حصلوا على اللقاح. إذ تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى الآن بلغ 27.3 مليون من لقاحات شركتي "سينوفارم" و"أسترا زينيكا" بالإضافة إلى 300 ألف جرعة من لقاح شركة "جونسون آند جونسون".

وقال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة إن المغرب تسلم، اليوم الجمعة، شحنة تشمل 600 ألف جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" في وقت تتوسع فيه البلاد في حملة التطعيم لتشمل الشباب، بعد زيادة في الإصابات الجديدة في الآونة الأخيرة.

وقال عفيف إن الشحنة الجديدة بالغة الأهمية في خطط توسيع حملة التطعيم التي ستمتد لتشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وأعادت البلاد فرض بعض إجراءات العزل في الشهر الماضي لاحتواء زيادة في الإصابات بنسخ متحورة من فيروس كورونا بعد أن قفز العدد اليومي للإصابات الجديدة لأكثر من 9000.

وسجل المغرب 731084 إصابة بينها 10711 وفاة منذ ظهور الجائحة التي أثرت بشدة على قطاع السياحة.