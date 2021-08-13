جونسون يدعو لاجتماع أزمة حول الوضع في أفغانستان

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إلى اجتماع أزمة حكومي على خلفية الوضع الأمني في أفغانستان.

وتحقق حركة طالبان تقدما سريعا وسيطرت على عواصم أغلب الولايات وباتت على بعد 50 كلم فقط من العاصمة كابول.

وانتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في وقت سابق اليوم الجمعة، القرار الأميركي بالانسحاب العسكري من أفغانستان. وقال والاس لشبكة "سكاي نيوز" إنه "قرار غير سليم اتخذ في توقيت غير ملائم لأن القاعدة ستعود على الأرجح"، مبديا "قلقه" مما يشكل "تهديدا لأمننا ومصالحنا".

وانتقد الوزير البريطاني خصوصا اتفاق الانسحاب المبدئي الذي وقع بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وطالبان، معتبرا أنه كان "خطأ سندفع على الأرجح جميعا ثمنه".ومع تقدم طالبان المتواصل في أفغانستان، أعلنت لندن، مساء الخميس، أنها سترسل في الأيام المقبلة نحو 600 جندي لإجلاء الرعايا البريطانيين من البلاد.

من جانبها، أعلنت واشنطن إرسال آلاف الجنود إلى كابول لإجلاء دبلوماسيين ومواطنين أميركيين مع التقدم السريع لطالبان نحو العاصمة الأفغانية.