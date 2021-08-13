هذه الدولة تعلن السيطرة على تفشي متحورة "دلتا"

تسعى دول العالم جاهدة لوقف تفشي متحورة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى زيادة كبيرة في الإصابات بالوباء رغم حملات التطعيم.

في هذا السياق، ذكرت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، أنها سيطرت على أسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ عام.

وفي ما يتعلق بمتغيرة "دلتا" من الفيروس التي اكتشفت لأول مرة في الهند، قال هو تشينجهوا من مفوضية الصحة إن نحو 1280 إصابة تم رصدها في 48 مدينة في 18 إقليماً ومنطقة.

وأضاف المسؤول أنه في 36 مدينة لم يتم رصد أي إصابة جديدة في الأيام الخمس الماضية.وقال تشينجهوا إن خطر تفش آخر عبر البلاد "منخفض نسبياً"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وكان التفشي بمثابة اختبار لاستراتيجية صفر كوفيد-19 الصينية.

استجابت السلطات لتفشي متحورة "دلتا" بسرعة عن طريق تعطيل وسائل النقل وفرض حظر تجوال وقيود على السفر واختبارات حاشدة وحجر صحي.

وحتى اليوم، تلقى 777 مليون صيني تطعيماً كاملاً ضد فيروس كورونا. وأعطيت أكثر من 1,83 مليار جرعة من لقاحات مضادة للفيروس.

ولم تقر الصين أي لقاحات أجنبية.