إجلاء السكان بعد اندلاع حريق غابات قرب العاصمة الإيطالية

تواصل حرائق الغابات التمدد إلى مناطق أخرى في أوروبا مهددة بالقضاء على مئات الهكتارات من الأشجار.

فبعد اليونان وتركيا والجزائر، أجلت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، سكانا في تجمعات سكنية صغيرة على بعد حوالي 40 كيلومترا شرقي العاصمة الإيطالية روما بعدما نشب حريق في غابات، مع ارتفاع درجات الحرارة لحوالي 37 درجة مئوية.وواجهت قطاعات من جنوب إيطاليا حرائق غابات في الأسابيع الأخيرة واستعرت النيران في أحراش بمنطقة كالابريا في أقصى الجنوب وفي جزيرتي صقلية وسردينيا.

وارتفعت درجات الحرارة يوم الأربعاء لما يقرب من 49 درجة مئوية في جنوب شرق صقلية، وقيل إن هذه أعلى درجة حرارة تسجلها أوروبا على الإطلاق.

وتتجه الموجة الحارة الآن شمالا وتم إجلاء 25 أسرة مع انتشار الحرائق في محمية "مونت كاتيللو" قرب ضاحية "تيفولي" على مشارف روما، حسبما قال رجال إطفاء في تغريدة على "تويتر".

وتم أيضا إجلاء نحو 30 من نزلاء دار للأطفال الفقراء واليتامى.

وذكر رجال إطفاء أن حرائق نشبت أيضا في غابات قرب بلدة "أوترانتو" بالجنوب. وأخلي منتجع بحري قريب بسبب الدخان الخانق وأغلق الطريق الساحلي المتجه جنوبا من البلدة.