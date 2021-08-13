شيخ الأزهر: الشباب عماد الأمة ومستقبلها المشرق

أحمد شعبان (القاهرة)

احتفى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، باليوم العالمي للشباب، والذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، مشددًا على أن الشباب أصحاب همم فتية، وهم عماد الأمة ومستقبلها المشرق.

وقال شيخ الأزهر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، «إن الشباب هم عمادُ الأمة، ومستقبلُها المشرق، فهم أصحاب الهِمم الفتيَّة، والطموحات الواعدة، والأفكار البنَّاءة، والتَّجارب الخصبة الثريَّة».

وأضاف شيخ الأزهر في تدوينته: «وبالاهتمام بتنمية مهاراتهم والإيمان بقدراتهم؛ نخلق أجيالًا قادرةً على صناعة مستقبلٍ واعدٍ لخدمة أوطانهم وأمتهم والإنسانيَّة».

الجدير بالذكر أن العالم احتفل أمس الخميس، باليوم العالمي للشباب، حيث احتفلت مصر أيضاً بهذا اليوم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998.

