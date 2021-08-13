الأمم المتحدة تحث جيران أفغانستان على إبقاء الحدود مفتوحة وسط تفاقم الأزمة

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جيران أفغانستان إلى إبقاء الحدود مفتوحة، بعدما أدى تقدم مقاتلي طالبان إلى تفاقم الأزمة في البلاد. وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف «عدم القدرة على البحث عن الأمان قد يهدد أرواح مدنيين لا حصر لها. المفوضية مستعدة لمساعدة السلطات الوطنية على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية حسب الحاجة». وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن نقص الغذاء في أفغانستان «مريع للغاية» ومتفاقم، مشيراً إلى أن الوضع يحمل كل مؤشرات كارثة إنسانية.