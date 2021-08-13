طالبان تسيطر على قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان

أكد مشرعون أفغان اليوم الجمعة أن مسلحي حركة طالبان سيطروا على عاصمة ولاية قندهار جنوبي أفغانستان. ويقدر عدد سكان الولاية بأكثر من 651 ألف نسمة، وهي أيضا ثاني أكبر مدينة أفغانية بعد العاصمة كابول.

وقال النائبان جول أحمد كامين وعارف نورزاي، ممثلا الولاية في البرلمان الأفغاني، إن جميع القوات الحكومية أخلت المكاتب الحكومية الرئيسية ولجأوا للحماية لدى فيلق الجيش 205 في الولاية.

وأضاف كامين أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الحكومية وقوات طالبان داخل المدينة لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل إخلاء القوات الأمنية للمدينة.

وبسقوط قندهار، فإن حركة طالبان استولت حاليا على 13 عاصمة ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 34 خلال أسبوع.