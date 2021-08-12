رئيس الجزائر يحذر من «منظمتين إرهابيتين»

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، من منظمات إرهابية تحاول ضرب الوحدة الوطنية على خلفية الحرائق التي تشهدها الجزائر.

وأضاف، في خطاب موجه إلى الجزائريين، أن أغلب الحرائق التي تشهدها بلاده، هي من فعل أياد إجرامية.

وقال تبون: إنه تم إيقاف 22 شخصا للاشتباه بضلوعهم في إضرام الحرائق.

وأوضح أن حرائق اندلعت بشكل متزامن في 14 ولاية و33 بلدية يوم 9 أغسطس الجاري. ما يعني أنها كانت بفعل فاعل.

وأضاف أنه لا يجب السقوط في فخ منظمتين إرهابيتين تحاولان ضرب الوحدة الوطنية والتفرقة بين الجزائريين.

وأكد الرئيس تبون أن الجيش الجزائري سخر 6 مروحيات لإطفاء النيران، موضحا أن الحكومة الجزائرية وقفت بإمكانياتها للتصدي لهذه الحرائق.

وأشار إلى أن الوصول إلى المناطق التي اندلعت فيها النيران كان صعبا بسبب التضاريس.

أكد تبون أن بلاده طلبت طائرات الحرائق من عدد من الدول الأوروبية ولكنها «لم تستجب لنا باعتبار أن طائرات الإطفاء كانت منشغلة بحرائق اليونان. إلى اليوم، تسلمنا طائرتين فرنسيتين، وغدا ستصل طائرتان إسبانيتان. وبعدها، ستصل ثلاث طائرات سويسرية».

وكانت مصالح الحماية المدنية بالجزائر قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أن فرقها عملت على إخماد 124 حريقا في 14 ولاية و33 بلدية لتمتد بعدها لـ 17 ولاية.

وامتدت حرائق الغابات في شرق البلاد وفي عدد من ولايات الغرب فيما تضررت ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل بشدة.

وفي قضية الشاب الذي قتل ليلة أمس والذي تحدث عنه تبون في خطابه اليوم الخميس، قال: «أمرت اليوم الخميس نيابة الجمهورية بالجزائر بفتح تحقيق في ظروف وملابسات قتل مواطن عن طريق الحرق من قبل مجموعة من الشباب» في منطقة تيزي وزو بعدما تم الاشتباه في تورطه بافتعال الحرائق.