«الحوثي» يفجر جسراً و3 عبارات في البيضاء

عدن (الاتحاد، وكالات)

فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جسراً وثلاث عبارات في محافظة البيضاء وسط البلاد، متسببة بعزل عشرات المناطق السكنية ووقف حركة السير بين عدة بلدات.

وقالت مصادر محلية، إن العبارات التي فجرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تقع في أعلى «عقبة القنذع» بمديرية «نعمان» شمال شرق محافظة البيضاء.

ويقع الجسر الذي تعرض للتفجير من قبل الميليشيات بين منطقتي «الجريبات» الخاضعة لسيطرتها ومنطقة «الساحة» المحررة من مديرية «نعمان» أعلى «عقبة القنذع».

وطبقاً لذات المصادر فإن الميليشيات الحوثية تحاول من خلال هذا الأسلوب إعاقة أي تقدم للجيش والقبائل في تلك المناطق، وهو أسلوب تدميري دأبت الميليشيات على اتباعه في كثير من المحافظات.