رئيس تونس: لا عودة للوراء إطلاقاً

تونس (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد أن لا عودة للوراء إطلاقا، مشيراً إلى وجود من يعبث بالتونسيين في كل مظاهر الحياة. ونقلت الرئاسة التونسية، أمس، عن الرئيس قيس سعيّد قوله إن هناك من يعمل على قطع مياه الشرب عن بعض المناطق وإن هناك حرائق مفتعلة، مشيرا إلى أن هناك من عبث بالتونسيين في كل مظاهر الحياة ولكن سيتم التطهير بالقانون.

وقال الرئيس التونسي «لا عودة للوراء إطلاقا وسنمضي قدما» مؤكدا أن المرافق العامة تعمل رغم الخطر الذي صار واقعا في كل مكان.

وأضاف أن «من أراد أن يشوه الحقائق فالتاريخ كفيل بفضحه». وقال الرئيس التونسي أيضا إن «البعض يريد إحراق الغابات والحقول ويرغبون في التنكيل بالشعب لكن قواتنا قد ستتصدى لهم». وكان الرئيس التونسي قد أكد أمس الأول، أنه ليس من دعاة الانقلابات، ولكنه يدعو إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وذكر سعيد في تصريحات نشرتها الرئاسة التونسية أن «دواليب الدولة» تسير بصورة طبيعية حتى لو كانت تونس تعيش ظروفا استثنائية.

إلى ذلك، أصدر الرئيس التونسي أمس، أمراً رئاسياً بإنهاء مهام والي بنزرت محمد قويدر، كما أصدر أيضاً، أمراً رئاسياً يقضي بتكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بنزرت، وأدى الأخير اليمين أمامه.

وفي سياق آخر، قال الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، إنه لا مجال لعودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيّد المتعلقة بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وتركيز السلطة التنفيذية بيده، مؤكداً أن لديه ثقة كاملة في هذه القرارات الاستثنائية، في انتظار كشف خارطة الطريق للمرحلة القادمة. وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، في حوار مع جريدة «الشعب» المحلية، أنه «رغم الاستحقاقات العمالية فإن اتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 يوليو». وتحدث حفيظ عن دعم اتحاد الشغل لتغيير النظام السياسي في البلاد، وقال إنه «أمر ضروري»، مشيراً إلى أنه يجب استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية، لافتا إلى أنّه «في ظل غياب حكومة فاعلة لا يمكنهم متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد».

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تأييده للتدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال إنها كانت استجابة لمطالب شعبية، وأدان لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية. في غضون ذلك، طالبت حركة «النهضة الإخوانية»، أمس، باستئناف أعمال البرلمان المعطل من أجل التحضير إلى انتخابات مبكرة.

وقالت «النهضة» في بيان لها «إن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها الدستور، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة».