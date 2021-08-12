الحكومة الليبية: ضرورة توحيد الصف بين المناطق والمدن كافة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رمضان أبو جناح، أمس، على ضرورة توحيد الصف بين جميع مناطق ومدن ليبيا، والمشاركة في الانتخابات التي تعد حقا أصيلاً لكل الليبيين، جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الزنتان واجتماعه مع عدد من المسؤولين.

وتحدث نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تأمين الحدود، مؤكداً على دور الزنتان في حل جميع الإشكاليات العالقة، بالإضافة للتطرق إلى ملف المصالحة الوطنية والذي يعد من أولويات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

بدورها، أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي فاطمة الزهراء لنقي أنه تم اختيار السلطة التنفيذية من أجل هدف واحد فقط وهو توحيد المؤسسات للإشراف على الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية، محذرة من فتح بنود خريطة الطريق للتلاعب بدعوى التفسير من قبل وكلاء قوى الأمر الواقع، لأن هذا يعني انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية السياسية التي استندت على خريطة الطريق، لاسيما أن الجميع يعلم ما شاب عملية اختيارها من شبهات فساد.

على جانب آخر، شدد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على ضرورة وأهمية تعاون الدول الأوروبية مع ليبيا في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية في الإطار الإنساني والأمني والاقتصادي من خلال إقامة تنمية مكانية في الدول المصدرة للمهاجرين للحد من تدفقهم إلى ليبيا التي تتحمل أعبائهم بمفردها باعتبارها بلد عبور، جاء ذلك خلال تسلمه لمشروع مبادرة سويسرية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية قدمه وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة السويسري فينسينوة ماسيولي الذي يزور ليبيا حاليا.

في طرابلس، كشفت وسائل إعلام محلية ليبية عن اتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على فتح المقاصة المصرفية بين الشرق والغرب الأسبوع القادم، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الموحدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل قرابة 10 مليارات دينار في حسابات المصارف التجارية التي يقع مجلس إدارتها في الشرق الليبي، مثل التجاري الوطني والوحدة والتجارة والتنمية، وأيضًا رفع كل القيود عن قبول صكوك المقاصة بين المصارف ورفع سقف السحب.