تخفيض مقاعد البرلمان الأردني

جمال إبراهيم (عمّان)

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن سمير الرفاعي، إنه سيتم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 130 مقعداً، مشيراً إلى أن العدد سيكون أقل من ذلك.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شكّل لجنة لتحديث قوانين المنظومة السياسية المتعلقة بالانتخاب والأحزاب لتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي. وبين الرفاعي أنه سيتم تخفيض جميع دوائر الأردن الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيكون مبدئياً للقوائم الحزبية 33 مقعداً، ولفت إلى أن تخفيض عدد الدوائر الانتخابية يأتي لتوسيع القواعد الحزبية.