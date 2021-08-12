السودان يستعد لإعلان قرار حول تسليم البشير لـ«الجنائية الدولية»

قال كريم خان، رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إن السودان لن يصدر قراراً بشأن تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

ويواجه البشير اتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب فظائع خلال الحرب في دارفور إبان حكمه للسودان.

ولا بد أن يقر مجلس السيادة الإجراءات الخاصة بشأن الانضمام للمحكمة وتسليم المتشبه بهم قبل أن يتسنى تسليم البشير.

وقال خان، في مؤتمر صحفي في نهاية أول زيارة له إلى السودان «أُبلغت بأن من المقرر عقد اجتماع... الأسبوع المقبل وسنرى عما سيتمخض».

وأضاف «قرار التعاون وكيفية التعاون هو قطعا قرار السودان وليس قراري».

وأفاد بأنه لم يبحث مع المسؤولين السودانيين موعداً محتملاً لتسليم البشير.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق البشير، الذي حكم البلاد 30 عاماً قبل الإطاحة به في 2019، بتهمة سحق تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان في مطلع الألفية الثالثة. ونفى البشير هذه الاتهامات.

والبشير مسجون في السودان على ذمة محاكمته في قضايا داخلية.

وقال خان إن الجنائية الدولية ووزارة الدفاع السودانية وقعتا مذكرة تعاون اليوم.

واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن ثار متمردون ضد الحكومة في الخرطوم. وقُتل نحو 300 ألف ونزح 2.5 مليون عن ديارهم جراء النزاع.

وسيزور خان، إقليم دارفور في نوفمبر المقبل على أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما أُحرز من تقدم هناك.